Орбан заявив, що лідери ЄС готові обговорювати миротворців для України, але не уточнив хто

Березень, 31 в 12:37

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час ефіру радіо Kossuth заявив, що лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення теми відправлення до України миротворчих сил.

Спершу він, ймовірно, з докором заявив, що ЄС відправляє в Україну дедалі більше важкої зброї, хоча ще рік тому з цього питання тривали дискусії.

— Зараз ми близькі до того, що для європейських лідерів стає легітимним відправляти якісь миротворчі сили на лінію фронту. Якщо так триватиме, ми можемо дійти до Третьої світової війни, – сказав він.

Хто саме і на якому рівні веде ці переговори, угорський прем’єр не уточнив.

Зараз дивляться

Він наголосив, що з цієї точки зору його “цікавить не Україна, а Угорщина”, яка бере участь у спільних європейських закупівлях боєприпасів, але не постачає ані зброї, ані боєприпасів на війну.

За його словами, на Заході стверджують, що війну і Україну треба підтримувати, бо це правильно. Орбан сказав, що це неправильна думка, додавши, що на кону стоїть світова війна, світовий мир. На його думку, світ більше підтримує позицію Угорщини, “але в Європі ми в меншості, коли йдеться про мир”.

В одному з інтерв’ю президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо дати Росії знищити Україну, то для світу це стане початком Третьої світової війни. Натомість Папа Римський Франциск заявляв, що події, які сьогодні відбуваються у світі, вже є Третьою світовою війною.

Джерело: Index