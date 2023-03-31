Березень, 31 в 16:59

Воєнні злочини, вчинені російськими військами в місті Буча (Київська область) показали справжнє “обличчя” розв’язаної Кремлем війни.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті канцлер Німеччини Олаф Шольц у річницю визволення Бучі від окупантів.

– Звірства в Бучі рік тому показали світові, що таке війна Путіна. Ці картини закарбувалися і в моїй пам’яті, – зазначив політик.

Він додав, що ці злочини РФ не повинні залишатися безкарними. Саме тому світова спільнота підтримує Україну.

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– Ці злочини не повинні залишитися безкарними. Ось чому ми стоїмо разом на боці України. Росія не переможе! – додав Шольц.

Die Gräueltaten von #Butscha vor einem Jahr führten der Welt vor Augen, was Putins Krieg bedeutet. Auch mir haben sich die Bilder eingebrannt. Diese Verbrechen dürfen nicht straflos bleiben. Dafür stehen wir geeint hinter der #Ukraine. Russland wird nicht siegen! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 31, 2023

Як відомо, українські війська звільнили Бучу 31 березня минулого року. Місто перебувало під окупацією військ РФ 33 дні.

Вже наступного дня після звільнення світ облетіли жахливі кадри нелюдських звірств росіян у Бучі: тіла розстріляних мирних людей лежали просто на вулицях. Закатованих жителів міста виявляли в підвалах і братських могилах, часто зі зв’язаними за спиною руками.

Воєнні злочини РФ у Бучі в ЗМІ назвали Бучанською різаниною.

Загалом російські війська, серед яких кадирівці, десантники та силовики Росгвардії, скоїли в Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів. Вдалося ідентифікувати понад 90 окупантів, причетних до звірств.

У річницю звільнення Бучі президент України Володимир Зеленський нагадав про злочини російських загарбників. Разом із українським лідером місто сьогодні відвідали президентка Молдови Мая Санду, а також прем’єр-міністри Хорватії, Словаччини та Словенії.

Під час поїздки Володимир Зеленський вручив Бучі відзнаку міста-героя.