Прем’єр-міністр Іспанії закликав Сі Цзіньпіна вислухати мирний план Зеленського

Березень, 31 в 15:56

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі з Сі Цзіньпіном висловив стурбованість з приводу вторгнення Росії в Україну та закликав лідера Китаю до переговорів із Києвом.

Про це він заявив на пресконференції в Пекіні, повідомляє Reuters.

Санчес сказав Цзіньпіну, що Іспанія підтримує формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка містить вимоги відновити на території України статус-кво до окупації Криму Росією у 2014 році.

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– Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення в Україну та закликав Сі поговорити з президентом Зеленським, – сказав він.

Прем’єр Іспанії зазначив, що лідер Китаю з перших рук має дізнатися про мирний план Києва.

За його словами, це план, який закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає Статуту ООН та її принципам, які були порушені Путіним під час вторгнення.

Нагадаємо, 24 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни РФ проти України, що налічує 12 пунктів.