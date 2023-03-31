Словаччина планує збільшити виробництво боєприпасів для України – очільник Міноборони

Березень, 31 в 18:55

Уряд Словаччини має наміри збільшити виробництво боєприпасів та артилерійських снарядів, які необхідні воїнам Збройних сил України для оборони від російської армії.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, країна тепер візьме на себе ключову роль у виробництві боєприпасів для України.

– Ми здійснюємо конкретні кроки для збільшення вп’ятеро виробництва 155-мм боєприпасів на наших підприємствах, – зазначив очільник Міноборони Словаччини.

Міністр оборони Словаччини сподівається оцінити під час свого візиту до України, як попередні постачання зброї зарекомендували себе у бою. До речі, 155-мм снаряди є стандартними боєприпасами для артилерії НАТО та мають великий попит.

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Словаччина неодноразово передавала Україні необхідне озброєння, зокрема, ЗРК Куб, перший із 13 обіцяних радянських винищувачів МіГ-29, зенітно-ракетний комплекс С-300, 30 бойових машин піхоти БМП-1, самохідні гаубиці Zuzana та інше.