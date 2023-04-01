Назріла реформа, щоб держава-терорист не могла руйнувати світ: Зеленський про головування РФ у Радбезі ООН

Квітень, 01 в 20:31

Не може бути такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема, Радбезу ООН, яка очевидно назріла. Держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не має руйнувати мир.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 402 дня повномасштабної війни Росії.

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– Є новина абсурдна і деструктивна. Сьогодні Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – п’ятимісячного хлопчика з Авдіївки… І водночас Росія головує в Раді безпеки ООН. Складно уявити що-небудь таке, щоб більше доводитиме повне банкрутство міжнародних інституцій, – зазначив глава держави.

За його словами, вже немає такого терору, який би не вчинила РФ. І також не буде причин, щоб зупинити реформування глобальних інституцій, серед яких і Радбез ООН.