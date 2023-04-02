Китай вивчає бої в Україні для підготовки до власної війни – NYT

Квітень, 02 в 12:45

Китайські військові аналітики пильно вивчають бойові дії в Україні на предмет інновацій і тактики, що могло б допомогти у можливому зіткненні за Тайвань.

Про це пише видання New York Times, журналісти якого проаналізували близько 100 китайських документів та матеріалів у ЗМІ, в яких надаються оцінки війни.

– З огляду на розробку Китаєм гіперзвукових ракет, які можуть бути дуже маневреними в польоті, вони проаналізували, як Росія використовувала цю зброю для знищення бункера з боєприпасами, паливного складу та інших цілей, – йдеться у статті.

Китайські аналітики вивчили, як українські війська використовували супутниковий зв’язок Starlink для координації атак і обходу російських спроб перекрити їхній зв’язок.

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Вони стверджують, що президент РФ Володимир Путін стримував західні держави від прямого втручання в Україну, погрожуючи ядерною зброєю, що може сприяти розширенню власної ядерної програми Китаю.

Деякі китайські аналітики звертають увагу на помилки Росії, яких вона припустилася під час повномасштабної війни.

– Вони спробують застосувати ці уроки у своїй підготовці, навчанні офіцерів і доктрині, яка зараз переглядається, — сказав Джоел Вутноу, старший науковий співробітник Університету національної оборони у Вашингтоні.

Зазначається, що Китай не вів великої війни вже 40 років, відколи Ден Сяопін відправив війська до сусіднього В’єтнаму, і його військові науковці з особливою ретельністю вивчають конфлікти в інших країнах.

Війна в Україні є особливо важливою для Китаю, оскільки вона передбачає непряме змагання між Росією, близьким партнером Пекіна, та Сполученими Штатами і їхніми союзниками, які підтримують українські війська.

За даними видання Foreign Affairs, лідер КНР Сі Цзіньпін у декількох виступах всередині Китаю говорив про підготовку до війни.