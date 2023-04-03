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У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,2

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,2
Фото: Pixabay

У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус, магнітуда якого становила 7,2 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Центр землетрусу, що стався о 3:04 ранку в понеділок за місцевим часом (о 20:04 в неділю за київським часом), розташовувався приблизно за 344 км від міста Джайяпура і за 46 км від Амбунті.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, поштовх стався на глибині близько 80 км.

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Водночас Геологічна служба США (USGS) визначила попередню магнітуду в 7,3 бала. Сейсмологічне агентство Індонезії визначило магнітуду значно вищою – 7,9 бала. Проте інформація про руйнування і жертви поки що не надходила.

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