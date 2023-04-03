Цього тижня США виділять Україні новий пакет військової допомоги – Кірбі

Квітень, 03 в 20:39

Цього тижня Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги. Про це заявив журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, Україна все ще веде запеклу боротьбу за східне місто Бахмут, і битва не закінчилася. Він стверджує, що російські війська не вибили українських захисників з міста, спростовуючи фейки пропагандистів.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники України надіслали 57 млрд фунтів стерлінгів (близько €65 млрд) військової допомоги для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

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– Ми не можемо дозволити Росії продовжувати знищувати європейську безпеку, – сказав Столтенберг на пресконференції.

Міністри закордонних справ країн НАТО готуються зустрітися в Брюсселі, щоб обговорити посилення підтримки, зокрема, шляхом продовження зміцнення Збройних сил України.