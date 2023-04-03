Квітень, 03 в 14:27

Вже у вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стане членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ блоку.

За його словами, державний прапор Фінляндії завтра замайорить біля штаб-квартири НАТО, і це буде історичний день. Країна стане 31-м членом блоку.

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– Завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО. Це зробить Фінляндію безпечнішою, а наш блок – сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штаб-квартирі НАТО, – наголосив Столтенберг.

Finland’s in pole position now at #NATO HQ. Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N — Teri Schultz (@terischultz) April 3, 2023

Варто зазначити, що в церемонії в Брюсселі візьме участь президент Фінляндії Саулі Нііністьо. В його пресслужбі підтвердили, що країна завтра приєднається до НАТО.

– Фінляндія стане членом оборонного союзу НАТО у вівторок, 4 квітня 2023 року. Президент Саулі Нііністьо прибуде до Брюсселя та візьме участь в офіційній церемонії приєднання, організованій у штаб-квартирі НАТО, – зазначається в повідомленні.

Фінляндія 4 квітня передасть на зберігання представникам уряду США документ про приєднання до Північноатлантичного договору. Це станеться перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яку заплановано на вівторок.

Після цього відбудеться церемонія підняття прапора Фінляндії біля штаб-квартири блоку.

На урочистій церемонії виступлять президент Фінляндії та генсек НАТО. Перед початком заходу вони проведуть двосторонню зустріч і спільну пресконференцію.

Варто зазначити, що 4 квітня є річницею заснування НАТО. Саме цього дня в 1949 році в Вашингтоні було підписано Північноатлантичний договір.

Як відомо, минулого тижня вступ Фінляндії до НАТО ратифікували парламенти Угорщини та Туреччини. Це були останні з 30 членів блоку, які підтримали такий крок.

Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Фінляндія вже найближчими днями офіційно стане 31-м членом блоку.

Джерело: Twitter Єнса Столтенберга, пресслужба президента Фінляндії