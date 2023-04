Вже у вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стане членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ блоку.

За його словами, державний прапор Фінляндії завтра замайорить біля штаб-квартири НАТО, і це буде історичний день. Країна стане 31-м членом блоку.

Finland’s in pole position now at #NATO HQ.

Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N

— Teri Schultz (@terischultz) April 3, 2023