Китай відмовився від підтримки Японії у питанні статусу Курильських островів

Квітень, 03 в 20:58

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в межах візиту до Москви заявив про зміну позиції Пекіна щодо окупованих Росією японських Північних територій.

Про це повідомляє японське видання Kyodo News.

Сі сказав Путіну, що Китай не займає позиції жодної зі сторін у територіальній суперечці. Це свідчить про перехід Пекіна до нейтралітету від позиції, яку займав тодішній китайський лідер Мао Цзедун.

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У 1964 році лідер КНР підтримав Японію у цій ситуації, і досі ця тема не порушувалася.

Експерти зазначають, що зміна позиції Китаю може ускладнити врегулювання суперечки Росії та Японії, що триває десятиліттями, оскільки Москва навряд чи піде на поступки в цьому питанні, маючи підтримку Пекіна.

Двосторонні переговори щодо островів, відомих як Курильські острови, були припинені після того, як Токіо запровадило санкції проти Кремля після повномасштабного вторгнення в Україну.

Наприкінці квітня минулого року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією.

Після поразки Японії у Другій світовій війні СРСР приєднав японські острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Після розпаду цього утворення Північні японські території продовжили перебувати у складі вже Росії.

У 1956 році СРСР і Японія підписали мирну декларацію, згідно з якою після укладення мирного договору Японії мали передаватися Шикотан і Хабомаї. Але японська влада в наступні роки наполягала лише на поверненні всіх островів. Мирний договір досі не підписаний.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада заявила про підтримку Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони окуповані Росією. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів. Того ж дня указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Kyodo News