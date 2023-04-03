Китайський аеростат, який збили над США, збирав та передавав дані з секретних військових об’єктів – ЗМІ

Квітень, 03 в 18:14

Китайська шпигунська повітряна куля, яку збили над повітряним простором США, змогла отримати розвідувальні дані з кількох секретних військових об’єктів і дистанційно їх передати.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомили NBC News.

– Китай контролював аеростат, тому він міг кілька разів пролітати над певними об’єктами й передавати зібрану інформацію назад до Пекіна в реальному часі, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, розвіддані, зібрані Китаєм – це перехоплення електронних сигналів систем озброєння або повідомлень персоналу об’єктів, про візуальні дані не йдеться.

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– Аеростат міг би отримати більше розвідданих, якби США не перешкоджали його роботі, перешкоджаючи переміщенню довкола потенційних цілей і перехопленню електронних сигналів, – повідомляють журналісти.

Попередній аналіз решток аеростата, який було збито над водами США в лютому, виявив на ньому механізм самознищення. Наразі незрозуміло, чому Китай його не використав – або вирішив не застосовувати, або він не спрацював, додали джерела.

????ATLANTIC OCEAN – @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b — U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) February 7, 2023

Нагадаємо, китайську шпигунську повітряну кулю (аеростат) було збито 4 лютого над Сполученими Штатами. У момент збиття куля пролітала над Атлантичним океаном на схід від штату Південна Кароліна.