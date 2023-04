Китайський аеростат, який збили над США, збирав та передавав дані з секретних військових об’єктів – ЗМІ

Китайська шпигунська повітряна куля, яку збили над повітряним простором США, змогла отримати розвідувальні дані з кількох секретних військових об’єктів і дистанційно їх передати.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомили NBC News.

Як пише видання, розвіддані, зібрані Китаєм – це перехоплення електронних сигналів систем озброєння або повідомлень персоналу об’єктів, про візуальні дані не йдеться.

Попередній аналіз решток аеростата, який було збито над водами США в лютому, виявив на ньому механізм самознищення. Наразі незрозуміло, чому Китай його не використав – або вирішив не застосовувати, або він не спрацював, додали джерела.

????ATLANTIC OCEAN – @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b

— U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) February 7, 2023