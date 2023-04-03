Прем’єр Фінляндії Марін визнала поразку своєї партії на парламентських виборах

Квітень, 03 в 0:11

У Фінляндії на парламентських виборах, що відбулися 2 квітня, з невеликим відривом може перемогти опозиційна Національна коаліційна партія (НКП) на чолі з Петтері Орпо.

Попередньо, Соціал-демократична партія на чолі з прем’єр-міністером Фінляндії Санною Марін з мінімальним відставанням може програти консерваторам. Про це повідомляє суспільна мовна компанія YLE.

За підсумками підрахунку трьох чвертей бюлетенів, Національна коаліція Петтері Орпо мала 20,9% голосів, ультраправа партія Фіни – 20,4%, а соціал-демократи – 19,6%.

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За попередньою інформацією, консерватори на чолі з Орпо можуть отримати найбільшу кількість місць у парламенті. Він уже оголосив про свою перемогу.

Незабаром після цього Санна Марін визнала поразку. Вона подякувала виборцям і учасникам кампанії у промові спостерігачів за виборами СДП і нагадала, що результат хороший для партії прем’єр-міністра.

– Збільшилася підтримка та кількість місць. Це справді хороше досягнення, хоча сьогодні я не фінішувала першою. Вітаю також інших переможців виборів, коаліцію та основних фінів, – зазначила вона.

Остаточні результати виборів у Фінляндії стануть відомими в середу, 5 квітня. Якщо результат не надто зміниться, то жодна з партій не зможе створити уряд самостійно – їй доведеться шукати собі партнерів з коаліції.