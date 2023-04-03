У Гаазі розпочався суд над експрезидентом Косова, якого звинувачують у воєнних злочинах

Квітень, 03 в 15:38

У Гаазі почали судити колишнього президента республіки Косово Хашима Тачі. Про це повідомляє BBC.

Його, а також Якупа Краснича, Кадрі Веселі та Реджепа Селімі звинувачують у тортурах, вбивствах, позбавленні волі та інших злочинах проти етнічних меншин.

Звинувачення сягають війни за незалежність Косова проти Сербії в 1998-1999 роках, в якій загинуло понад 10 тис. осіб. Тачі був одним із засновників групи, що боролася за незалежність, і вважається героєм у Косові.

Зараз дивляться

Армія визволення Косова (ОАК) була створена на початку 1990-х років як бойова група етнічних албанців у тодішній провінції Сербії, і під час війни, як стверджується, здійснювала напади на етнічну сербську меншину регіону.

Коли Косово проголосило свою незалежність у 2008 році, Тачі став першим прем’єр-міністром, а згодом президентом, але подав у відставку у 2020 році, щоб постати перед звинуваченнями в Гаазі.

Читайте Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Потерпілі та правозахисні групи сподіваються, що судовий процес над ним у спеціальному суді дозволить з’ясувати, що сталося з деякими з тисяч людей, які зникли під час косовського конфлікту.

Згідно з обвинувальним висновком суду, злочини відбувалися у більш ніж 100 місцях у Косові та на півночі Албанії, де сербських цивільних осіб затримували, піддавали жорстокому поводженню або вбивали.

Судовий процес розпочався зі вступного слова сторони обвинувачення. Судді також заслухають адвокатів і представника Ради жертв війни Косова. Щодо Тачі, то він не визнав себе винним за 10 пунктами звинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Всі співвідповідачі, які були соратниками Тачі як під час війни, так і після неї, заперечують будь-які правопорушення.

Нагадаємо, Косово проголосило свою незалежність в односторонньому порядку в 2008 році, і її визнали 99 із 193 країн-членів ООН. Серед країн Європи незалежність Косова не визнали, зокрема Україна, Іспанія, Словаччина, Боснія і Герцеговина, Сербія, Румунія, Молдова, Греція.