У Польщі заявили про передання Україні перших винищувачів МіГ-29

Квітень, 03 в 10:05

Перша партія винищувачів МіГ-29, які Польща обіцяла передати, вже в Україні, повідомив керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі RMF FM.

– За моєю інформацією, цей процес уже завершено, тобто передання цієї першої частини, – додав він.

Водночас Пшидач не уточнив кількість літаків. Але президент Польщі Анджей Дуда 16 березня анонсував передання Україні чотирьох МіГ-29 найближчими днями.

За даними польських ЗМІ, на озброєнні армії Польщі є 28 таких винищувачів, проте навряд чи усі віддадуть Україні.

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Загалом Україна отримає від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29. Із них 13 винищувачів надасть саме Словаччина. 23 березня вона вже передала перші чотири літаки.

Джерело: RMF FM