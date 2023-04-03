Уряд Японії запросив Федорова на зустріч міністрів цифровізації G7 – Kyodo

Квітень, 03 в 13:54

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав запрошення від уряду Японії взяти участь у зустрічі міністрів з питань цифровізації країн G7.

Про це повідомляє японське видання Kyodo News.

Видання з посиланням на офіційних осіб в японському уряді зазначає, що українська сторона розглядає можливість поїздки Федорова до Японії, що відбудеться 29-30 квітня в місті Такасакі в префектурі Гунма. Очікується, що міністр поділиться тим, як Україна впоралася з російськими кібератаками.

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У межах підготовки до саміту країн G7, який розпочнеться в Хіросімі 19 травня, планується провести дев’ять міністерських дискусій із широкого кола міжнародних питань, у центрі уваги кожної з яких перебуватиме подолання викликів і загроз, спричинених агресією Росії проти України.

Першою буде дводенна зустріч 15 квітня міністрів, які відповідають за питання клімату, енергетики та навколишнього середовища. Вона має відбутися у Саппоро в найпівнічнішій префектурі Хоккайдо.

Протягом трьох днів з 16 квітня міністри закордонних справ G7 зберуться в японському курортному містечку Каруізава, префектура Нагано, щоб підтвердити свою єдність у боротьбі з викликами безпеці, створеними Росією та Китаєм, а також ядерною та ракетною небезпекою з боку Північної Кореї.

Міністри фінансів і керівники центральних банків проведуть переговори в Ніігата з 11 по 13 травня. Зустрічі міністрів сільського господарства триватиме два дні з 22 квітня в місті Міядзакі.

Інші зустрічі включають зустріч міністрів праці в Курашікі, префектура Окаяма (два дні з 22 квітня), та зустріч міністрів науки і технологій у місті Сендай, префектура Міягі, з 12 до 14 травня.

Міністри освіти планують зібратися у центральних японських містах Тояма і Канадзава з 12 до 15 травня, а зустріч міністрів охорони здоров’я запланована в Нагасакі між 13 і 14 травня.

Джерело: Kyodo News