Європейська комісія може рекомендувати країнам-членам Євросоюзу розпочати офіційні переговори про вступ України та Молдови до блоку. Грузії ж можуть надати статус кандидата на членство в ЄС.

Про це поінформував у своєму Twitter редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, який висвітлює події в ЄС і НАТО.

За його даними, Єврокомісія планує презентувати оновлені дані щодо статусу вступу до ЄС України, Молдови та Грузії в травні цього року.

Такі ж терміни нещодавно анонсувала і віцепрем’єрка України з євроінтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, це буде перша оцінка прогресу України у виконанні кандидатських критеріїв.

Водночас офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікується в жовтні.

European Commission set to come with update on EU accession statuses for #Ukraine, #Moldova & #Georgia in May. proper enlargement report expected in Oct. so 6 months to go but working assumption right now: recommendation to start accession talks with ???????????????? & cand status for ????????

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 3, 2023