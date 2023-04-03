Квітень, 03 в 14:05

Європейська комісія може рекомендувати країнам-членам Євросоюзу розпочати офіційні переговори про вступ України та Молдови до блоку. Грузії ж можуть надати статус кандидата на членство в ЄС.

Про це поінформував у своєму Twitter редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, який висвітлює події в ЄС і НАТО.

За його даними, Єврокомісія планує презентувати оновлені дані щодо статусу вступу до ЄС України, Молдови та Грузії в травні цього року.

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Такі ж терміни нещодавно анонсувала і віцепрем’єрка України з євроінтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, це буде перша оцінка прогресу України у виконанні кандидатських критеріїв.

Водночас офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікується в жовтні.

– Отже, залишилося шість місяців, але робоче припущення на цей момент: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії, – зазначив Йозвяк.

European Commission set to come with update on EU accession statuses for #Ukraine, #Moldova & #Georgia in May. proper enlargement report expected in Oct. so 6 months to go but working assumption right now: recommendation to start accession talks with ???????????????? & cand status for ???????? — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 3, 2023

Як відомо, в червні 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидатів в члени Євросоюзу. Грузії було відмовлено у такому статусі.

Київ також отримав сім блоків рекомендацій від Єврокомісії, які стосуються реформ у різних сферах. Україна має їх виконати, перш ніж стартують переговори про вступ.

Нещодавно голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що питання про початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС планують обговорити вже до кінця 2023 року.