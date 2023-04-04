Боррель збирається до Китаю наступного тижня

Квітень, 04 в 14:15

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель планує наступного тижня відвідати Китай.

Про це дипломат повідомив сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, у березні Пекін відвідав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а цього тижня – президент Франції Еммануель Макрон і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зараз дивляться

– Я поїду наступного тижня також, – наголосив Боррель.

На його думку, Євросоюз має дати чіткий сигнал Китаю про те, що “його позиція щодо звірств та воєнних злочинів РФ визначить якість наших відносин з Пекіном”.

– Ми очікуємо, що постійний член Радбезу ООН має виступати на захист правил світопорядку. І Китай має моральний обов’язок сприяти справедливому миру, – підсумував євродипломат.

Нещодавно Жозеп Боррель заявив, що “дружба” між Китаєм і Росією має межі, і що Європа повинна вітати будь-які спроби Пекіна дистанціюватися від війни Москви після повномасштабного вторгнення в Україну.