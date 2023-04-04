Глава МЗС Литви вважає серйозними плани РФ щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі

Заяви президента РФ Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі слід сприймати серйозно.

Так вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише LRT.

Він наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі має бути подано дуже чіткий сигнал про зміцнення країн Балтії.

– Це не просто риторика. Насамперед не можна не помітити, що час, коли вони мають привезти зброю – це липень. Що ще відбудеться в липні – це Вільнюський саміт НАТО. Я думаю, вони хочуть, щоб усі лідери вільного світу зібралися у Вільнюсі, а за кілька кілометрів від них тягнутимуть старі ракети. Так що це, безумовно, сигнал для нас, – заявив він.

Ландсбергіс зазначив, що ядерна зброя перебуває у Калінінграді вже деякий час.

За його словами, нинішня обстановка в Білорусі змінює ситуацію у сфері безпеки, тому позиція НАТО на саміті у Вільнюсі має бути дуже чіткою.

– Ми перебуваємо в умовах, коли ядерна зброя – це майже реальність. Те, що відбувається в Білорусі, є надзвичайно серйозним. Ми маємо показати всім, хто говорить про ядерні ракети, про ядерну зброю, що НАТО ставиться до цього серйозно і ми будемо зміцнювати три маленькі держави, які межують з агресорами на сході та Балтійським морем на заході, – наголосив він.

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити на території Білорусі ядерну зброю.