Квітень, 04 в 19:11

4 квітня стало історичним днем для Фінляндії, оскільки країна офіційно доєдналася до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Світові лідері вже встигли привітати Фінляндію з цим дійсно важливим кроком.

Так, президент США Джо Байден заявив, що з новим союзником НАТО продовжить “зберігати трансатлантичну безпеку, захищати свою територію та відповідати на виклики, що постають перед організацією”.

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– 74 роки тому, коли Сполучені Штати і 11 інших країн об’єдналися для створення Організації Північноатлантичного договору, президент Трумен сказав: Якщо і є щось неминуче в майбутньому, то це воля народів світу до свободи і миру. Сьогодні ця воля сильніша, ніж будь-коли, з приєднанням Фінляндії до НАТО, – сказав Байден.

Він також додав, що з нетерпінням чекає на якнайшвидший вступ Швеції до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і нашу державу до вступу у військовий блок.

– Вітаю Фінляндію і президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні. Розраховуємо, що Вільнюський НАТО наблизить і Україну до нашої євроатлантичної мети, – написав Зеленський.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, вступ Фінляндії до НАТО “посилить європейську і трансатлантичну безпеку”.

– Цей історичний крок зміцнить Альянс, посилить європейську і трансатлантичну безпеку і сприятиме подальшому розвитку нашого стратегічного партнерства між ЄС і НАТО, – написав Боррель.

I warmly welcome the accession of #Finland to @NATO. This historic step will strengthen the Alliance, reinforce European & Transatlantic security and contribute to further fostering our #EU-NATO strategic partnership. https://t.co/Tq60xGQ10Q — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 4, 2023

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що вступ Фінляндії в НАТО – “це гарна новина і здобуток для трансатлантичної безпеки”.

– З Фінляндією наш оборонний Альянс поповнюється сильним другом. Ми повністю підтримуємо майбутній вступ Швеції! – написав Шольц у Twitter.

Також Фінляндію привітав очільник уряду Хорватії Андрей Пленкович.

– Це історичний день, який робить наш Альянс сильнішим. Ми сподіваємось, що незабаром зможемо привітати Швецію як нового члена Альянсу, – написав він.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що “тепер члени НАТО повинні зробити необхідні кроки для прийняття Швеції”.

– Це історичний день для вас і для нашого Альянсу. Це крок, який робить кожного з нас безпечнішим. Тепер усі члени НАТО повинні зробити необхідні кроки для прийняття Швеції, щоб ми разом, як один, захищали свободу в Європі і в усьому світі, – написав Сунак.

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала назвав вступ Фінляндії до НАТО “історичним моментом для Європи та її безпеки”.

– Вітаю Фінляндію зі вступом до Північноатлантичного альянсу, для якого це буде великою перевагою. Я сподіваюся, що Угорщина і Туреччина ратифікують вступ Швеції і що вона також незабаром стане членом НАТО, – написав він.

Congratulations to Finland on joining the North Atlantic Alliance, for which it will be a great asset. This is a historic moment for Europe and for its security. I hope that Hungary and Turkey will ratify Sweden’s accession and that it, as well, will soon become a member of… pic.twitter.com/zTOkD62B1J — Petr Fiala (@P_Fiala) April 4, 2023

Генеральний секретар Північноатлантичного блоку Єнс Столтенберг відзначив поразку російського диктатора Володимира Путіна у спробі “зачинити двері НАТО” на тлі вторгнення в Україну.

– Президент Путін хотів зачинити двері НАТО. Сьогодні ми показуємо світу, що він зазнав невдачі, що агресія і залякування не працюють. Замість того, щоб зменшити НАТО, він домігся протилежного – збільшення НАТО, і наші двері залишаються міцно відчиненими, – сказав Столтенберг на пресконференції у Брюсселі

Тепер у Фінляндії “найсильніші друзі та союзники у світі”, додав Столтенберг, вітаючи країну в НАТО.