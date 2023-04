4 квітня стало історичним днем для Фінляндії, оскільки країна офіційно доєдналася до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Світові лідері вже встигли привітати Фінляндію з цим дійсно важливим кроком.

Так, президент США Джо Байден заявив, що з новим союзником НАТО продовжить “зберігати трансатлантичну безпеку, захищати свою територію та відповідати на виклики, що постають перед організацією”.

Він також додав, що з нетерпінням чекає на якнайшвидший вступ Швеції до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і нашу державу до вступу у військовий блок.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, вступ Фінляндії до НАТО “посилить європейську і трансатлантичну безпеку”.

This historic step will strengthen the Alliance, reinforce European & Transatlantic security and contribute to further fostering our #EU -NATO strategic partnership. https://t.co/Tq60xGQ10Q

I warmly welcome the accession of #Finland to @NATO .

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що вступ Фінляндії в НАТО – “це гарна новина і здобуток для трансатлантичної безпеки”.

Також Фінляндію привітав очільник уряду Хорватії Андрей Пленкович.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що “тепер члени НАТО повинні зробити необхідні кроки для прийняття Швеції”.

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала назвав вступ Фінляндії до НАТО “історичним моментом для Європи та її безпеки”.

Congratulations to Finland on joining the North Atlantic Alliance, for which it will be a great asset.

This is a historic moment for Europe and for its security. I hope that Hungary and Turkey will ratify Sweden’s accession and that it, as well, will soon become a member of… pic.twitter.com/zTOkD62B1J

— Petr Fiala (@P_Fiala) April 4, 2023