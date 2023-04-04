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У Сирії ліквідували одного з лідерів ІДІЛ, який планував теракти у Європі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Сирії ліквідували одного з лідерів ІДІЛ, який планував теракти у Європі
Фото: Getty Images

Американські військові завдали удару по Сирії, в результаті чого ліквідували Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі — одного з лідерів терористичної організації Ісламська держава (ІДІЛ).

Про це повідомляє Центральне командування США.

Атака відбулася на північному заході Сирії. Вбитий бойовик керував нападами Ісламської держави в Європі та формував керівництво ІДІЛ.

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У командуванні запевняють, що під час спецоперації цивільні не постраждали.

У США наголошують, що знищення одного з лідерів Ісламської держави завадить бойовикам планувати теракти за межами підконтрольної їм території.

ІДІЛ все ще становить загрозу для регіону та за його межами, а також здатна проводити операції в регіоні, наголосили в Центральному командуванні США.

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Американські військові у Сирії ліквідували одного з лідерів ІДІЛ

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