Американські військові завдали удару по Сирії, в результаті чого ліквідували Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі — одного з лідерів терористичної організації Ісламська держава (ІДІЛ).

Про це повідомляє Центральне командування США.

Атака відбулася на північному заході Сирії. Вбитий бойовик керував нападами Ісламської держави в Європі та формував керівництво ІДІЛ.

У командуванні запевняють, що під час спецоперації цивільні не постраждали.

У США наголошують, що знищення одного з лідерів Ісламської держави завадить бойовикам планувати теракти за межами підконтрольної їм території.

CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2023