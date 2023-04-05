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Україна вітає продовження мандата Комісії ООН на рік із розслідування злочинів РФ – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Мандат Незалежної міжнародної комісії ООН продовжено на один рік для розслідування всіх порушень міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов’язаних із ними злочинів у контексті повномасштабної російської агресії проти України.

Це передбачено в ухваленій Радою ООН з прав людини резолюції Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії, повідомляє Міністерство закордонних справ.

– Я вітаю продовження мандата ООН Незалежної міжнародної комісії з розслідування російських злочинів проти прав людини в Україні. Це ще один важливий крок до забезпечення відповідальності держави-агресора. Вдячний усім державам – членам Ради ООН із прав людини за підтримку цього рішення, – наголосив президент Володимир Зеленський.

Рада ООН з прав людини на сесії 4 квітня ухвалила резолюцію, в якій засудила порушення Росією прав людини в Україні та продовжила мандат Незалежної міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні терміном на один рік.

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