Була причетна до вбивства Дугіної: ліквідацію Татарського взяла на себе “Національна республіканська армія”

Квітень, 05 в 0:20

Відповідальність за ліквідацію російського пропагандиста Владлена Татарського, який підтримував повномасштабну війну проти України, у Санкт-Петербурзі взяла на себе так звана Національна республіканська армія.

За даними іноземних видань, заяву організації опубліковано у Telegram-каналі Роспартизан.

– Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів та особисто проти відомого пропагандиста війни, воєнного злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Цю акцію підготовлено і здійснено нами автономно, ми не маємо зв’язку, не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим паче спецслужб, – йдеться у повідомленні.

В організації також заявили, що акція не була спрямована проти мирних громадян, а всі постраждалі — прихильники повномасштабної війни проти України.

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Так звана НРА закликала правозахисників допомогти Дар’ї Треповій, яку силовики РФ затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського, і закликала росіян надавати всі види спротиву кремлівському режиму аж до повного знищення.

Раніше так звана НРА взяла на себе відповідальність за вбивство доньки путінського пропагандиста та ідеолога Олександра Дугіна Дар’ї вночі 20 серпня 2022 року.