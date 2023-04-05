Квітень, 05 в 18:14

Європейський Союз виділить понад €1 млрд на проєкт виявлення та протидії кіберзагрозам.

Про це в інтерв’ю виданню Les Echos повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

– Наша мета – створити “європейський кіберщит”, який дозволить набагато краще виявляти атаки на вищому рівні. Сьогодні між початком поширення шкідливого програмного забезпечення і початком атаки може пройти до 190 днів, – сказав він.

Він додав, що інвестиції в “кіберщит” ЄС становитимуть понад €1 млрд, дві третини з яких будуть виділені з європейського бюджету.

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Також в інтерв’ю французькому каналу LCI Бретон анонсував створення кількох оперативних центрів для посилення кібербезпеки держав-членів.

– Через війну в Україні кількість кібератак в Європі минулого року зросла на 140%. У цьому контексті об’єднання й координація наших сил на європейському рівні стає більш необхідною, ніж будь-коли, оскільки загроза буде зростати, – підкреслив єврокомісар.

Бретон зазначив, що, “за збігом обставин, кіберактивність зростає в країнах, які відправляють зброю в Україну”.

У середині квітня Європейська комісія має представити Акт про кіберсолідарність, який передбачатиме дії у відповідь на кібератаку держав-членів ЄС.