Кількість атак зросла: ЄС виділить понад €1 млрд на проєкт захисту від кіберзагроз
Європейський Союз виділить понад €1 млрд на проєкт виявлення та протидії кіберзагрозам.
Про це в інтерв’ю виданню Les Echos повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
– Наша мета – створити “європейський кіберщит”, який дозволить набагато краще виявляти атаки на вищому рівні. Сьогодні між початком поширення шкідливого програмного забезпечення і початком атаки може пройти до 190 днів, – сказав він.
Він додав, що інвестиції в “кіберщит” ЄС становитимуть понад €1 млрд, дві третини з яких будуть виділені з європейського бюджету.
Також в інтерв’ю французькому каналу LCI Бретон анонсував створення кількох оперативних центрів для посилення кібербезпеки держав-членів.
– Через війну в Україні кількість кібератак в Європі минулого року зросла на 140%. У цьому контексті об’єднання й координація наших сил на європейському рівні стає більш необхідною, ніж будь-коли, оскільки загроза буде зростати, – підкреслив єврокомісар.
Бретон зазначив, що, “за збігом обставин, кіберактивність зростає в країнах, які відправляють зброю в Україну”.
У середині квітня Європейська комісія має представити Акт про кіберсолідарність, який передбачатиме дії у відповідь на кібератаку держав-членів ЄС.