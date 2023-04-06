Квітень, 06 в 16:27

У четвер, 6 квітня, Ліван атакував територію Ізраїлю ракетами.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, частину ракет було перехоплено системою ППО Залізний купол, проте є і влучання.

Попередньо, одна жінка отримала легкі осколкові поранення. Ще одній громадянці надавалась допомога медиків, бо вона перебувала у шоковому стані.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ухвалив рішення скликати сьогодні ввечері військово-політичний кабінет для оцінки ситуації на півночі країни.

Через ракетний обстріл в Ізраїлі був закритий повітряний простір для цивільних рейсів.

В останнє країна зазнавала таких обстрілів із Лівану у серпні 2021 року, тоді було випущено понад 20 ракет.