Росія повинна виключити можливість використання ядерної зброї проти України – Макрон
Росія повинна дотримуватися міжнародних обов’язків. Жодна з країн не повинна розміщувати свою ядерну зброю за межами власної території.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю, повідомляє французьке видання TF1.
– За жодних обставин не може бути розміщення ядерної зброї за межами території держав, які володіють ядерною зброєю, – сказав він.
Французький лідер додав, що країни, зокрема Китай, повинні нагадати Росії про міжнародні зобов’язання.
Своєю чергою Сі Цзіньпін також наголосив, що ядерна зброя не може бути використана проти України.
– Ми повинні уникати конфронтації, захищати мирних жителів і дітей. Ми проти ядерної, біологічної чи хімічної зброї, атак на електростанції, – заявив лідер Китаю.
Сьогодні, 6 квітня, глава Китаю Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні президента Франції Еммануеля Макрона.
Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив задля відновлення миру в Україні.