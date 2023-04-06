Росія повинна виключити можливість використання ядерної зброї проти України – Макрон

Квітень, 06 в 16:35

Росія повинна дотримуватися міжнародних обов’язків. Жодна з країн не повинна розміщувати свою ядерну зброю за межами власної території.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю, повідомляє французьке видання TF1.

– За жодних обставин не може бути розміщення ядерної зброї за межами території держав, які володіють ядерною зброєю, – сказав він.

Французький лідер додав, що країни, зокрема Китай, повинні нагадати Росії про міжнародні зобов’язання.

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Своєю чергою Сі Цзіньпін також наголосив, що ядерна зброя не може бути використана проти України.

– Ми повинні уникати конфронтації, захищати мирних жителів і дітей. Ми проти ядерної, біологічної чи хімічної зброї, атак на електростанції, – заявив лідер Китаю.

Сьогодні, 6 квітня, глава Китаю Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні президента Франції Еммануеля Макрона.

Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив задля відновлення миру в Україні.