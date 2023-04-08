Майже 90% біженців вважають, що після закінчення війни польсько-українські відносини будуть кращими

Квітень, 07 в 21:15

Близько 89% біженців не мають сумнівів, що після закінчення війни польсько-українські відносини будуть кращими, ніж до початку повномасштабної агресії. Лише 6% респондентів вважають, що відносини між Польщею та Україною не зміняться.

Про це свідчать дані опитування Воєнні біженці з України. Рік у Польщі, проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Автори дослідження переконують, що це наслідок підтримки та солідарної з Україною позиції польського суспільства вже в перші дні російського вторгнення. Зокрема, це реалізувалося завдяки конкретним заходам із допомоги з боку центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємців та громадських організацій.

Зараз дивляться

– І, звісно, підтримці усього польського народу, який включився у допомогу з перших хвилин повномасштабного вторгнення. У багатьох поляків і зараз живуть біженці з України. Наприклад, багатодітні жінки, яким складно орендувати житло власним коштом. Нам відомі приклади, коли жінки із півночі або півдня України вже повернулися додому, коли там стало більш-менш безпечно, але взимку, через посилені обстріли та виключення світла, знову поїхали до польських родин, які вже їх приймали та запросили перечекати складний час. Все це зміцнює стосунки між країнами на людському рівні. Звичайно, українські біженці бачать, як активно Польща бореться за Україну на всіх рівнях – політичному, воєнному, дипломатичному. Вони чують від поляків захоплення героїчного боротьбою і витривалістю українців, – стверджує очільник правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Дослідження також показало, що у Польщі перебуває майже половина біженців з України (45%), які вже відвідували цю країну перед початком повномасштабної агресії.

Проте головною метою їхнього перебування досі був не заробіток (8%), а туристичні поїздки (18%). Це підтверджують результати попередніх досліджень Міграційної платформи EWL, згідно з якими переважна частина біженців, працевлаштованих у Польщі, не мала досвіду праці в цій країні до початку повномасштабної війни. Нині ж 82% українських біженців у Польщі – працевлаштовані.

Майже кожен десятий біженець відвідував родичів чи друзів у Польщі, тоді як 9% просто бували в Польщі проїздом.

Опитування Воєнні біженці з України. Рік у Польщі провели Міграційна платформа EWL, Фундація EWL і Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету 10-16 лютого 2023 року на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі. Загалом у 34 польських містах опитано 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.