РФ воює проти України музейними експонатами, важливі два аспекти – експерт

Квітень, 07 в 22:55

Російська Федерація воює проти України музейними експонатами, які використовували та розробляли ще під час Другої світової війни. РФ не має достатньо оборонних підприємств, щоб якісно відновлювати застарілі танки та інше озброєння.

Про це заявив експерт з озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Те, що вони воюють музейними експонатами, – це так. Так, ми говоримо про РФ, яка роками запудрювала мізки, говорячи про орди гармат, які вони мають. У них же був план – створити 1,5 тис. гармат. А замість них вже поїхали Т-54, Т-55. І відносно Т-54, то його перший зразок вийшов на вже військові випробування на початку 1945 року, коли Друга світова війна ще не завершилася. Водночас важливі два аспекти, у будь-якому випадку – це танк. Це потрібно розуміти. Але, так, його бойові можливості незрівнянні з тим, що мають танки вже нового покоління, наприклад, Т-64, Т-72, Т-80. Незрівнянні, – стверджу він.

На думку військового експерта, постає другий аспект, який залишається важливим для армії РФ. Серед них – відновлювальні та оборонні потужності російських підприємств.

Зараз дивляться