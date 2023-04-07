Квітень, 07 в 13:37

Грузинський та український політик, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі повідомив про різке погіршення стану свого здоров’я. Він уточнив, що може скоро померти, якщо не отримає належну медичну допомогу за межами Грузії.

Про це йдеться в колонці-зверненні Саакашвілі, яку оприлюднило видання Politico. Матеріал опубліковано під назвою: Я політв’язень у Грузії, і я помираю.

Політик нагадав, що повернувся до Грузії в жовтні 2021 року “після восьми років вигнання”, щоб “підтримати вільні та чесні” місцеві вибори. Саакашвілі одразу арештували, і відтоді він перебуває в ув’язненні.

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Політик наполягає, що перебуває за ґратами на підставі чуток і політично вмотивованих звинувачень у зловживанні владою.

Саакашвілі розповів, що в грузинській в’язниці він зі здорового та енергійного чоловіка перетворився на хвору людину з понад 20 серйозними діагнозами.

– Під час ув’язнення моє здоров’я різко погіршилося. Я зараз помираю. Мене систематично катували, фізично та психологічно, і зараз у моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. Тепер я страждаю від приголомшливої кількості з понад 20 серйозних захворювань, всі з яких розвинулися в ув’язненні, – повідомив політик.

Саакашвілі закликав Сполучені Штати та міжнародну спільноту зробити все можливе для порятунку його життя, застосувавши механізми санкцій та тиску на уряд Грузії.

– Стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни. Я продовжую закликати США та міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб врятувати моє життя, здійснивши дипломатичний тиск на уряд Грузії та ввівши економічні санкції проти Іванішвілі (грузинського олігарха, – Ред.) та його соратників, – наголосив він.

Саакашвілі переконаний, що російський диктатор Володимир Путін “безсумнівно відповідальний” за ту ситуацію, в якій він опинився. Він звернув увагу, що при владі в Грузії зараз перебуває партія Грузинська мрія, заснована олігархом Бідзіною Іванішвілі, який, “як багато хто вважає, має тісні зв’язки з Путіним”.

Саакашвілі називає себе політв’язнем у Грузії, яку він очолював як президент з 2004 по 2013 роки.

– Моя смерть може викликати політичний хаос у Грузії. Але моя мученицька смерть, безумовно, вважатиметься перемогою Путіна – потужним символом для всіх лідерів цього регіону та, можливо, всього світу, які не можуть протистояти російському імперіалізму, – зазначив політик.

Саакашвілі додав, що якщо Конгрес США та адміністрація Джо Байдена разом із Євросоюзом зможуть домогтися його звільнення за допомогою санкцій, економічних ембарго, призупинення фінансування та візових обмежень, це стане не лише черговим ударом по Путіну, але й сильним сигналом того, що “США та Європа, як і раніше, віддані ідеалам демократії, порядності та справедливості”.

У своїй колонці Саакашвілі також наголосив, що після початку повномасштабної війни в Україні Грузія “продовжує сповзати у бік Кремля”. В країні виникла “глобальна загроза демократії”.

Водночас грузинський народ підтвердив свою прихильність до демократії та боротьби з тиранією, коли нещодавно вийшов на масові протести проти ухвалення закону про “іноагентів”.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі арештували в Грузії 1 жовтня 2021 року. Він тоді вперше з’явився в рідній країні з 2013 року. Політику, зокрема, інкримінували перевищення службових повноважень. Загалом же він проходить у Грузії у кількох кримінальних справах.

15 лютого цього року Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити Саакашвілі.