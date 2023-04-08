Румунські F-16 перехопили два російські винищувачі, які залетіли у повітряний простір НАТО

Квітень, 08 в 17:53

Румунські багатофункціональні літаки F-16, які прийняли чергування для захисту повітряного простору країн Балтії силами НАТО, підіймалися для перехоплення двох російських винищувачів Су-27.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Румунії. У повідомленні йдеться, що румунський загін Carpathian Vipers був попереджений Центром авіації НАТО в Юдемі у Німеччині.

Зокрема, вони помітили два невідомих літаки над міжнародними водами в зоні відповідальності НАТО.

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Згідно зі стандартами процедур, румунські винищувачі були попереджені для з’ясування повітряної ситуації. Після перехоплення виявили два літаки Су-27, що належать РФ.