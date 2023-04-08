Румунські F-16 перехопили два російські винищувачі, які залетіли у повітряний простір НАТО
Румунські багатофункціональні літаки F-16, які прийняли чергування для захисту повітряного простору країн Балтії силами НАТО, підіймалися для перехоплення двох російських винищувачів Су-27.
Про це повідомляє командування Повітряних сил Румунії. У повідомленні йдеться, що румунський загін Carpathian Vipers був попереджений Центром авіації НАТО в Юдемі у Німеччині.
Зокрема, вони помітили два невідомих літаки над міжнародними водами в зоні відповідальності НАТО.
Згідно зі стандартами процедур, румунські винищувачі були попереджені для з’ясування повітряної ситуації. Після перехоплення виявили два літаки Су-27, що належать РФ.
– Їх благополучно супроводжували до виходу із зони відповідальності НАТО, – повідомили у командуванні Повітряних сил Румунії.