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Румунські F-16 перехопили два російські винищувачі, які залетіли у повітряний простір НАТО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Румунські багатофункціональні літаки F-16, які прийняли чергування для захисту повітряного простору країн Балтії силами НАТО, підіймалися для перехоплення двох російських винищувачів Су-27.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Румунії. У повідомленні йдеться, що румунський загін Carpathian Vipers був попереджений Центром авіації НАТО в Юдемі у Німеччині.

Зокрема, вони помітили два невідомих літаки над міжнародними водами в зоні відповідальності НАТО.

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Згідно зі стандартами процедур, румунські винищувачі були попереджені для з’ясування повітряної ситуації. Після перехоплення виявили два літаки Су-27, що належать РФ.

– Їх благополучно супроводжували до виходу із зони відповідальності НАТО, – повідомили у командуванні Повітряних сил Румунії.

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