Ватикан знову поєднав Україну та Росію у хресній ході – реакція посла

Квітень, 08 в 15:31

Ватикан знову, попри обурення в минулому році, вирішив поєднати Україну та Росію під час хресної ходи до Колізею. Вона відбулася 7 квітня, повідомляє Vatican News.

Ватикан щороку публікує текст Хресної дороги до Колізею за кілька днів до заходу.

Цьогоріч там заявили, що на десятій зупинці, на якій роздуми зосереджені на тому, як Ісус був обдертий з одягу, організатори поєднали свідчення українського та російського підлітків.

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Український хлопчик розповідає, як вночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні ж довелося попрощатися з батьком.

— Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливим, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті моя сім’я вирішила повернутися в Україну, – цитує його слова Ватикан.

Російський підліток, як повідомив Ватикан, згадав старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя “вирушив у подорож”, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть.

За словами російського хлопчика, шкільний товариш сказав йому на вухо, що йде війна, і він удома написав молитву за мир.

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш повідомив, що про сценарій хресної ходи він дізнався зі ЗМІ.

— Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки! – обурився дипломат.

Минулого року, попри критику з боку України та УКГЦ, під час традиційної ходи Ватикану уродженки України та Росії спільно пронесли процесійний хрест.

Джерело: Vatican News