Квітень, 08 в 7:59

Багатонаціональні військові навчання, у яких братимуть участь країни НАТО, під керівництвом Німеччини відбудуться з 12 до 23 червня.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії США.

За словами генерал-лейтенанта ВПС США Майкла Ло, директора Національної повітряної гвардії, польові навчання оперативного і тактичного рівня здебільшого відбуватимуться в Німеччині, а також у Чеській Республіці, Естонії та Латвії.

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– Навчання перевіряють не тільки нашу оперативну здатність працювати разом, а й нашу здатність швидко розгортати та швидко застосовувати повітряну міць коаліції, – зазначив Майкла Ло.

Зазначається, що в навчаннях візьмуть участь приблизно 220 літаків 23 типів, що робить Air Defender 23 найбільшими навчаннями ВПС з моменту заснування НАТО в 1949 році.

Крім Німеччини і США, у навчаннях візьмуть участь 22 країни-союзниці.