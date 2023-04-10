Поки військова погода: Макрон визнав, що час для переговорів ще не настав

Квітень, 09 в 21:12

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Китаю визнав, що зараз триває військова погода у контексті повномасштабної агресії Росії проти України, тому час для переговорів ще не настав.

– Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо та повинні розставити віхи, – зазначив Макрон.

Макрон наголосив, що метою його діалогу з Китаєм є консолідація підходів щодо війни Російської Федерації проти України.

– Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну енергетику. Саме Китай повинен зробити висновки про наслідки. Президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через декілька днів після того, як він взяв на себе зобов’язання не робити цього. Третє: дуже чітке нагадування про гуманітарне право та захист дітей. І четверте: прагнення до переговорного та тривалого миру, – пояснив він.

Французький президент зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін говорив про європейську архітектуру безпеки.

Зараз дивляться

– Але не може бути архітектури безпеки, поки в Європі існують країни, що зазнали вторгнення, або заморожені конфлікти. З цього випливає спільна матриця. Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дає можливість пом’якшити коментарі, які ми чули про певну самозаспокоєність з боку Китаю щодо Росії, – сказав Макрон.

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Джерело: Les Echos