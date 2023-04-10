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Global Thunder 23: США розпочинають навчання з ядерного стримування

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Global Thunder 23: США розпочинають навчання з ядерного стримування
Фото: Depositphotos

У вівторок, 11 квітня, у Сполучених Штатах Америки розпочнуться щорічні навчання з ядерного командування та контролю Global Thunder 23.

Про це повідомило командування Збройних сил США.

До навчань Global Thunder 23 залучать персонал усього стратегічного командування ЗС США, а також країни-союзники, зокрема Британію.

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– Метою навчань GT23 є посилення ядерної готовності і гарантування безпечних, захищених і надійних стратегічних сил стримування. Навчання відбуваються щорічно і не є відповіддю на дії будь-якої країни або інших суб’єктів, – йдеться у повідомленні.

Громадян попередили про зростання кількості польотів бомбардувальної авіації на час навчань.

Зазначимо, що стратегічне командування відповідає за стратегічне стримування, ядерні операції, спільні операції в електромагнітному спектрі, протиракетну оборону, аналіз і цілепокладання.

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