Не треба на це розраховувати: Комаровський про те, чи може Путін померти через фізіологічні причини
Не потрібно сподіватися на фізіологічні причини смерті російського диктатора Володимира Путіна, тому що можливості сучасної медицини дадуть йому можливість жити ще дуже багато років.
Про це заявив український лікар Євген Комаровський в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Не дочекаєтеся. Не дочекаємося ми близько, що візьме і здохне. Не дочекаємося. Можливості медицини. Якщо Україна й українці у своїх планах на майбутнє сподіваються на те, що він раптово помре, то це дурні надії. Не треба на це розраховувати. Нам своє робити. Так, табакерка і шарфик можуть знайтися, – сказав він.
На думку лікаря, навіть якщо Путіну поставлять страшний діагноз, який потребуватиме трансплантації чи інших медичних операцій, то він все одно зможе смоктати кров українців.
– Можливості сучасної медицини, трансплантації, всього іншого – дозволять йому пити з нас кров ще дуже багато років, – вважає Комаровський.