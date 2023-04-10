Не треба на це розраховувати: Комаровський про те, чи може Путін померти через фізіологічні причини

Квітень, 10 в 0:10

Не потрібно сподіватися на фізіологічні причини смерті російського диктатора Володимира Путіна, тому що можливості сучасної медицини дадуть йому можливість жити ще дуже багато років.

Про це заявив український лікар Євген Комаровський в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Не дочекаєтеся. Не дочекаємося ми близько, що візьме і здохне. Не дочекаємося. Можливості медицини. Якщо Україна й українці у своїх планах на майбутнє сподіваються на те, що він раптово помре, то це дурні надії. Не треба на це розраховувати. Нам своє робити. Так, табакерка і шарфик можуть знайтися, – сказав він.

На думку лікаря, навіть якщо Путіну поставлять страшний діагноз, який потребуватиме трансплантації чи інших медичних операцій, то він все одно зможе смоктати кров українців.

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