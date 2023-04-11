Квітень, 10 в 21:05

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас 10 квітня оголосила, що нинішній склад уряду йде у відставку. Про це повідомляє видання ERR.

Того ж дня президент Естонії Алар Каріс призначив Каллас кандидатом на посаду глави нового уряду.

– Висуваю Каю Каллас кандидатом у прем’єр-міністри та прошу її виступити в парламенті з доповіддю про основи формування майбутнього уряду. Сподіваюся, що Рійгікогу надасть Каллас повноваження на формування уряду, – сказав він.

11 квітня Каллас зустрінеться з кандидатами в міністри, висунутими Партією реформ, Eesti 200 та соціал-демократами. Нова коаліція має 60 місць у Рійгікогу зі 101.

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Це буде вже третій уряд нинішньої лідерки Партії реформ Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював з 26 січня 2021 року до 18 липня 2022 року.

Згідно з естонським законодавством, коли збирається новий склад Рійгікогу, то уряд країни подає у відставку, але продовжує виконувати свої функції до приходу до влади нового уряду. Новий уряд буде сформовано на основі коаліційного договору, який підписали Партія реформ, Eesti 200 і Соціал-демократична партія.

Джерело: ERR