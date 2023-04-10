РФ ще у вересні ледь не збила британський літак-розвідник біля Криму – WP

Квітень, 10 в 16:41

За кілька місяців до того, як російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 над Чорним морем, інші винищувачі РФ 29 вересня 2022 року ледь не збили поблизу Криму британський літак-розвідник Rivet Joint, більш відомий як RC-135.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на одині з десятків злитих секретних документів Пентагону, які стали приводом для розслідування Міністерства юстиції США.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес ще у жовтні розповів про інцидент Палаті громад, заявивши, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, наблизившись на відстань до п’яти метрів.

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За його словами, один із літаків РФ випустив ракету на відстані, проте тоді не описав цей інцидент “як майже збитий”, а пояснив пуск ракети “технічною несправністю”, і наголосив, що говорив про це з чиновниками з Міноборони РФ.

– Цей інцидент відзначає балансування, якого намагаються дотримуватися західні військові, намагаючись допомогти українським військовим і зібрати інформацію про війну, не втягуючись водночас в прямий конфлікт з Москвою. Російські офіційні особи намагаються зобразити країни НАТО як агресорів, тоді як США та їхні союзники заявляють, що вони підтримують Україну, але не перебувають у стані війни з Росією, – пише WP.

У Пентагоні відмовилися коментувати зміст злитого в мережу документа, як і у випадку з іншою інформацією, знайденою в додатках Discord, Telegram і Twitter.

Співробітник посольства Великої Британії у Вашингтоні також відмовився від коментарів, а посольство РФ не відповіло на запит.