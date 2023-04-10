США мали б жорсткіше контролювати санкції проти Росії після анексії Криму – ЗМІ

Квітень, 10 в 12:02

Війна Росії проти України триває з 2014 року. Відтоді Захід почав запроваджувати санкції проти Кремля. Однак аналітики переконані, що Вашингтон не надто виявляв прискіпливість і наполегливість у питанні покарання порушників обмежень.

Про це повідомляє американська газета Politico.

Видання зазначає, що хибним рішенням було заплющувати очі на пропагандиста Джека Ганіка, який працював на російського олігарха.

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Більш ретельно стежити за дотриманням санкційних обмежень мало б Міністерство юстиції США. Саме Джек Ганік протягом багатьох років відкрито допомагав російському олігархові Костянтинові Малофєєву, який перебував під санкціями США з 2014 року. Зокрема, він зробив усе, щоби той міг створити прокремлівську телевізійну імперію.

– Джек Ганік протягом багатьох років відкрито допомагав російському магнату, який перебував під санкціями США з 2014 року, створити прокремлівську телевізійну імперію, викликаючи підозри щодо того, чи порушує американець законодавство США. І все ж протягом більшої частини останнього десятиліття Міністерство юстиції, здається, не вважало колишнього співробітника Fox News надто важливою мішенню, принаймні настільки, щоб висунути йому звинувачення, – пише видання.

Зрушення в цьому питанні почали відбуватись лише восени 2021 року. Тоді вперше заговорили по можливий початок широкомасштабної війни. Заарештували Ганіка за декілька тижнів перед 24 лютого 2022 року.