США перехоплювали плани РФ, зокрема карти пересування та цілі для наведення – CNN

Квітень, 10 в 13:49

Масштабний витік документів Пентагону свідчить про те, що американські спецслужби викрили плани окупантів завдяки перехопленим комунікаціям.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що значна частина інформації про Росію була зібрана за допомогою перехоплених повідомлень, що викликає занепокоєння, що росіяни можуть змінити свої методи спілкування, щоб краще приховати свої плани.

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Під загрозою також можуть опинитися людські джерела, зокрема карти пересування російських військ та їхніх можливостей, які частково отримані з конфіденційних джерел. У США побоюються, що ці ресурси можуть опинитися в небезпеці.

Документи свідчать, що США змогли перехопити російські плани націлювання, коли та які саме теплоелектростанції, електричні підстанції та залізничні й автомобільні мости російські війська планували атакувати в Україні.

США також змогли перехопити російську стратегію боротьби з танками НАТО, які мають увійти в Україну з квітня. У звіті американської розвідки йдеться, що план “передбачав створення трьох зон вогню на основі дальності – великої, середньої і малої – з кожною зоною, що охоплює певні види озброєння і типи підрозділів”.

У звіті йдеться, що документи свідчать про відновлення вербування ПВК Вагнера російських в’язнів для участі в бойових діях в Україні, а також плани Вагнера посилити свою присутність в Африці й на Гаїті.

Документи також дають уявлення про кількість жертв з обох сторін. Згідно з одним із документів, станом на лютий російські війська зазнали втрат від 189 500 до 223 тис. осіб, зокрема 43 тис. військовослужбовців загинули в боях. Водночас, Україна зазнала втрат від 124 500 до 131 тис. осіб, з яких до 17 500 загинули в боях.

У п’ятницю, 7 квітня, у мережі поширилася інформація про нібито витік секретних документів щодо підготовки контрнаступу ЗСУ.