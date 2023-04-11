Досліджуємо масштаби та ймовірні наслідки: у Пентагоні розслідують “витік” секретних документів

Квітень, 11 в 0:03

У Міністерстві оборони США намагаються визначити масштаби начебто витоку секретної інформації, про який стало відомо нещодавно.

Про це заявив помічник міністра оборони США Кріс Мігер. За його словами, публікація документів в інтернеті – це дуже серйозна загроза національній безпеці, яка може сприяти поширенню дезінформації.

Однак він відмовився коментувати, чи є документи справжніми. Мігер зазначив, що Пентагон вивчає це питання. Представника Пентагону розповів, що Міноборони США цілодобово працюють над встановленням масштабів витоку та ймовірних наслідків.

Зараз дивляться

– Наразі ми розслідуємо, як це сталося, досліджуємо масштаб проблеми. Було вжито заходів, щоб уважніше вивчити, як і кому поширюється інформація такого типу. Ми також досі намагаємося оцінити, що там може бути, – стверджує помічник очільника Пентагону.

Мігер зазначив, що міністра оборони США Ллойда Остіна вперше поінформували про витік 6 квітня. На вихідних американські офіційні особи зв’язалися з союзниками та партнерами, яких це могло стосуватися.

За його словами, ймовірно, документи такого формату використовують для звітів перед вищим керівництвом, але деякі відомості були змінені.