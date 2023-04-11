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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Німеччина цього тижня закриє останні атомні електростанції у країні

АЕС у Німеччині
Фото: Unsplash

У суботу, 15 квітня, Німеччина планує назавжди закрити три атомні електростанції, що залишилися. Про це повідомляє Sky News.

Країна почала поступово відмовлятися від ядерної енергетики понад 20 років тому, але плани були посилені після ядерної катастрофи на японській АЕС Фукусіма в 2011 році.

Антиядерні демонстрації в Німеччині змусили тодішнього канцлера Ангелу Меркель наполягати на планах закриття всіх атомних електростанцій, що залишилися в Німеччині, до 2022 року.

Але Берлін був змушений відкласти закриття трьох станцій, що залишилися, після того, як Росія перекрила постачання газу до Європи на тлі війни в Україні, адже це викликало побоювання зимової паливної кризи.

Згідно зі зміненим терміном – 15 квітня 2023 року, – цього тижня будуть закриті об’єкти в Емсланді, що на півночі Нижньої Саксонії, а також реактори Ізар 2 та Неккар-Вестхайм.

Третину виробництва електроенергії у Німеччині становить вугілля, але уряд раніше оголосив про плани закрити всі вугільні електростанції в країні до 2038 року, причому перша хвиля закриття розпочнеться у 2030 році.

Зазначається, що Німеччина інвестує значні кошти в сонячні та вітрові технології, але багато хто побоюється, що нинішніх темпів розвитку відновлюваної енергетики буде недостатньо для досягнення Німеччиною власних цілей у сфері зеленої енергетики.

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Джерело: Sky News
АЕС, електроенергія, Німеччина
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