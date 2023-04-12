Розслідування витоку даних США може тривати місяці, а в Сенаті хочуть пояснень – CNN

Пентагон вивчає вплив витоку секретних документів, які включають розвіддані про війну в Україні, на національну безпеку США, а Міністерство юстиції розпочинає кримінальне розслідування, щоб з’ясувати, хто може стояти за цим витоком.

Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох американських чиновників.

За словами джерел, міжвідомче розслідування очолює Управління розвідки і безпеки Пентагону. Воно може тривати кілька місяців.

Насамперед буде вивчатися, чи не були розкриті будь-які джерела і методи після того, як документи, багато з яких мають гриф “цілком таємно”, були опубліковані в соціальних мережах.

Відповідальною за розслідування з боку Пентагону буде Мілансі Гарріс – чиновниця Міністерства оборони з департаменту, який відповідає за розвідку і безпеку. Під час розслідування спробують визначити масштаби витоку, адже досі невідомо, чи циркулюють у мережі інші засекречені документи.

За словами одного з чиновників Пентагону, зусилля відомства не зосереджені на пошуку джерела витоку. Але Міністерство оборони буде вивчати, як розповсюджується надзвичайно секретна інформація і чи потрібно щоденно змінювати тих, хто її отримує.

— Занадто багато людей мають доступ до дуже чутливої інформації, – сказав американський чиновник в інтерв’ю CNN, зазначивши, що “тисячі” людей, ймовірно, бачили ці документи до того, як вони потрапили в мережу.

Тим часом, речник лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера повідомив CNN, що Шумер попросив провести закритий брифінг для всіх сенаторів щодо витоку секретних документів Пентагону.

8 квітня стало відомо, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування нібито витоку американських секретних документів, які останнім часом з’явилися в мережі.

На початку квітня The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у деяких соцмережах нібито засекречених військових документів з планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу.

Джерело : CNN

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