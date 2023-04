Злиті документи США мають серйозні неточності – Міноборони Британії

Витік “секретної інформації” США продемонстрував серйозний рівень неточності. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії.

У короткій заяві британського відомства на сторінці у Twitter зазначається, що читачі повинні з обережністю ставитися до тверджень, які мають потенціал для поширення дезінформації.

In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU

