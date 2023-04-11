Злиті документи США мають серйозні неточності – Міноборони Британії
Витік “секретної інформації” США продемонстрував серйозний рівень неточності. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії.
У короткій заяві британського відомства на сторінці у Twitter зазначається, що читачі повинні з обережністю ставитися до тверджень, які мають потенціал для поширення дезінформації.
— Широко відомий витік ймовірної секретної інформації США продемонстрував серйозний рівень неточності. Читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію, — йдеться у повідомленні.
In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU
— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 11, 2023
На початку квітня The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у деяких соцмережах нібито засекречених військових документів з планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу.
Зазначається, що документи не містили конкретних планів бойових дій, наприклад, як, коли і де Україна має намір розпочати контрнаступ.
В Офісі президента появу начебто таємних документів назвали “стандартною грою” спецслужб РФ. На думку Михайла Подоляка, поява цих документів у соцмережах була спрямована на те, щоб внести розкол та посіяти недовіру між союзниками України.
8 квітня стало відомо, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування нібито витоку американських секретних документів, які останнім часом з’явилися в мережі.
Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.Артем Куля, Ілля Нежигай