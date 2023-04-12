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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Іран таємно обговорює з Китаєм і РФ придбання ракетного палива – ЗМІ

Іранські ракети Zolfaghar
Фото: Getty Images

Іран веде таємні переговори з Китаєм і Росією, щоб закупити ракетне паливо. Це свідчитиме про очевидне порушення санкцій ООН та дасть можливість Москві поповнити виснажений ракетний запас, який згодом РФ може використати проти України.

За даними видання Politico з посиланням на анонімних дипломатичних представників, Іран прагне поповнити запаси пального, яке використовують для приведення в рух балістичних ракет.

Зокрема, Тегеран провів паралельні переговори з посадовцями та підконтрольними урядам організаціями Китаю та РФ. Серед них – державний російський виробник хімікатів ФКП Анозит. Іран має наміри придбати велику кількість перхлорату амонію, який є основним компонентом твердого палива для ракет.

У повідомленні йдеться, що переговори очолив іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є радником з питань технологій Тегерана в Китаї та регіоні загалом. Поки що невідомо, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.

Водночас не повідомляється, яку кількість перхлорату амонію хоче придбати Іран. Але дипломати, яким відомі плани Тегерану, зазначають, що Іран зможе створити тисячі ракет. Серед них – Zolfaghar з дальністю польоту на 700 км.

Дипломати стверджують, що у разі укладення угоди деякі з цих ракет у підсумку країна-агресор РФ зможе залучити для війни проти України.

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прапор Ірану

Джерело: Politico
Іран, балістична ракета, Війна в Україні, Китай, Ракета, Ракетні удари Росії, Росія-Китай, Україна-Росія
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