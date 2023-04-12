Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву вважає, що Китай, ймовірно, готується до початку війни.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

– Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, схоже, що вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню. Уряд Тайваню розглядає китайську військову загрозу як щось неприйнятне, і ми засуджуємо це, – сказав міністр.

Водночас Джозеф Ву додав, що Китай “двічі подумає”, перш ніж застосовувати силу проти Тайваню.

– І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися, – зауважив він.

Зазначимо, що цю заяву Джосеф Ву зробив наступного дня після того, як Китай зімітував точні удари по ключових цілях Тайваню під час військових навчань навколо острова.

Своєю чергою лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Народно-визвольну армію (НВАК) посилити підготовку до реальних бойових дій.

За даними китайського інформаційного агентства Сіньхуа, Сі дав таку вказівку під час перевірки Південної зони бойового командування НВАК.

– Треба зміцнити реальну військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії, поглибити дослідження військових та оперативних питань, а також оновлювати оперативні концепції та бойові методи навчання. Необхідно посилити конфронтаційну підготовку та зосередитися на ключових темах, – заявив лідер КНР.

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