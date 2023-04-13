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Світові новини
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Польща може стати центром обслуговування танків Abrams – глава Міноборони

міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, танк Abrams
Фото: Getty Images

Польща може стати регіональним центром з обслуговування та ремонту американських танків Abrams.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє PAP.

За його словами, кілька тижнів тому Варшаву відвідав заступник голови правління General Dynamics – компанії, яка займається виробництвом Abrams.

– Ми говорили про створення у Польщі сервісного центру для танків Abrams, – уточнив очільник Міноборони.

Блащак зазначив, що йдеться переважно про обслуговування польських танків цього типу. Але потенційно там можуть обслуговуватись танки інших європейських держав.

Міністр нагадав, що США схвалили передання Abrams Україні.

– Польща стає природним сервісним центром, а ймовірно, у майбутньому також і центром виробництва танків Abrams, – зазначив він.

Нагадаємо, що США планують відправити в Україну 31 танк модифікації M1A1, замість раніше обіцяних M1A2.

Як повідомив речник Пентагону, передання старішої моделі Abrams прискорить терміни доставки техніки. ЗСУ зможуть отримати танки до осені цього року.

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