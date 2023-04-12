Скільки біженців з України залишаються у Польщі на Великдень – дослідження EWL

Майже 3/4 біженців з України, які перебувають у Польщі, планують залишитися у цій країні на Великодні свята. Майже половина з них проведуть цей час разом зі своїми родинами, які також перебувають у Польщі.

Про це свідчать результати опитування Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі, проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що 74% біженців з України, які перебувають у Польщі, планують провести великодній період у Польщі. Серед головних причин такого рішення респонденти називають побоювання та труднощі, пов’язані з війною, яка триває в Україні (46%), а також перебування сімей та родичів біженців у Польщі (31%). Лише 14% респондентів визнали, що причиною перебування у Польщі в цей час є оплачувана робота.

Близько 45% біженців проведуть Великдень із родиною в Польщі, а кожен третій респондент (36%) зв’яжеться (телефоном або онлайн) зі своїми близькими, які не проживають не там. Кожен дев’ятий біженець (11%) заявляє, що проведе Великдень із польськими друзями. На думку авторів дослідження, це свідчить про поглиблення зв’язків між народами, а також про культурну близькість.

– Це доказ того, що поляки й українці дуже швидко встановлюють стосунки, засновані на взаємоповазі та взаєморозумінні. Тому так важливо, щоб цей час став можливістю відкритися для спільних зустрічей і розмов, зрозуміти емоції, які мають наші гості з України, – прокоментував результати дослідження очільник правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Відповідаючи на питання про емоції під час свят, майже половина респондентів (47%) відчувають надію. На другому місці – вдячність, про яку заявили (28%) біженців, які прибули до Польщі. Також респонденти відчувають оптимізм (23%), радість (21%), але й сум (23%).

Дослідження показує, що найбільша група переселенців з України, які прибули до Польщі (36%), цьогорічний Великдень святкуватимуть за східною традицією, тобто за юліанським календарем – 16 квітня. Проте 23% респондентів заявляють, що святкуватимуть за обома календарями, а 20% – лише за григоріанським (9 квітня).

– Після російської агресії Православна церква України дозволила своїм вірянам святкувати релігійні свята за західним календарем. Враховуючи те, що понад 40% біженців, які прибувають до Польщі, хочуть святкувати Великдень за західним календарем, я вірю, що наближається день, коли християни з Польщі та України відзначатимуть релігійні свята в один день за спільним столом як велика символічна спільнота, – зазначив директор Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету Ян Маліцкі.

Дослідження Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі було проведено 23-28 березня 2023 року в різних містах та регіонах Польщі, зокрема, у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Зеленій Гурі, Серадзі, Тарнові, Перемишлі, Шидловці, Вадовіце та Криниці Гурській.

У дослідженні взяли участь 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року через повномасштабну агресію Росії в Україні.

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