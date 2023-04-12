Смерть Путіна чи Зеленського. США розглядали чотири “дикі” сценарії розвитку війни в Україні – ЗМІ

Розвідка Міноборони США розглядала сценарії розвитку війни в Україні у випадку так званих “диких” (малоймовірних) подій.

Про розробку сценаріїв стало відомо з секретних розвідувальних документів від 24 лютого 2023 року, які були злиті у мережу, повідомляє The New York Times.

Аналіз, проведений Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США через рік від початку повномасштабного вторгнення Росії, описує чотири сценарії “диких карт” і те, як вони можуть повпливати на перебіг війни в Україні.

Гіпотетичні сценарії включають смерть президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського, зміну керівництва в Збройних силах Росії та удар України по Кремлю.

В документі описується, як кожна з таких ситуацій може потенційно призвести до ескалації конфлікту в Україні, завершення війни шляхом переговорів або ж не мати суттєвого впливу.

При цьому в описах можливих подій немає оцінки того, що може бути найбільш вірогідним.

– Один з чотирьох гіпотетичних сценаріїв показує, що може статися, якщо Україна завдасть удару по Кремлю. Визначено широкий спектр потенційних наслідків. Ця подія може призвести до ескалації, коли Путін у відповідь на суспільний резонанс розпочне повномасштабну військову мобілізацію і розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Або ж побоювання громадськості можуть змусити його піти на переговори щодо врегулювання війни, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, адміністрація Байдена особливо занепокоєна можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це може спричинити різку ескалацію з боку Росії. Небезпека такого удару з боку України є однією з причин, чому Сполучені Штати неохоче надають Києву ракети більшої дальності.

Журналісти наголошують, що такий сценарний документ є досить типовим продуктом для розвідувальних служб. Він покликаний допомогти військовим офіцерам, політикам або законодавцям обміркувати можливі наслідки великих подій, оцінюючи свої варіанти дій.

Нагадаємо, на початку квітня The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у деяких соцмережах нібито засекречених військових документів з планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу.

В Офісі президента появу начебто таємних документів назвали “стандартною грою” спецслужб РФ. На думку Михайла Подоляка, поява цих документів у соцмережах була спрямована на те, щоб внести розкол та посіяти недовіру між союзниками України.

8 квітня стало відомо, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування нібито витоку американських секретних документів, які останнім часом з’явилися в мережі.

Джерело : NYT

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