Україну та весь світ сколихнуло відео, на якому російські військові жорстоко вбили, ймовірно, українського захисника. На поширених у соцмережах кадрах невідомі особи безжалісно відрізають голову людині, коли вона ще була живою.

Реакція України на чергові звірства окупантів була однозначною: українці нічого не збираються забувати та прощати вбивцям, а законна відповідальність за скоєне буде для всіх воєнних злочинців РФ. Що пишуть іноземні журналісти про жорстоку страту українського воїна – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Ніхто не може ігнорувати, як легко ці звірі вбивають

Це відео про Росію та свідчить про те, якою вона є після повномасштабного вторгнення в Україну. Для них немає людей та розуміння, що найцінніше – це людське життя.

Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах. Проте світ нарешті повинен усвідомити справжнє обличчя військ РФ.

Вони прийшли вбивати, калічити, захоплювати, морально знищувати, але, попри спроби окупантів, українці ніколи не стануть на коліна, вважають іноземні журналісти. Потрібно негайно реагувати – звірів потрібно зупиняти, а не умиротворювати, пише видання The Telegraph.

Світ має побачити

– Ми нічого не забудемо. За все буде юридична відповідальність. Необхідна перемога над терором. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не відреагують. Потрібно діяти зараз! В Україні потрібно максимально зосередитися на передовій, – наголосив президент Володимир Зеленський.

Київ намагається посилити дипломатичний та військовий тиск через агресивні дії Москви. А українські військові не злякалися, а навіть більше отруїлися люттю до країни, яка називала свою націю братнім народом. Це стало неможливим після 24 лютого 2022 року, зазначили у виданні Politico.

Зеленський закликав світових лідерів відповісти додатковою підтримкою Збройних сил України, тому що лише перемога на полі бою дасть можливість державі мирно жити, попри спроби РФ напитися чужої крові.

Україна має виграти війну

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що відео зі стратою українського військовополоненого представниками російської армії не є поодиноким випадком. Зокрема, в останніх звітах зафіксували низку порушень міжнародного гуманітарного права. Вони мають бути розслідувані, а воєнні злочинці РФ притягнуті до відповідальності.

Чи виграє Україна війну? Це запитання, яке ставлять собі всі українці з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Це відбулося 14 місяців тому, але триває неначе все життя.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов назвав відео актом свідомої психологічної війни Росії проти України, тому що країна-агресор чинить так вже не вперше з метою деморалізувати воїнів ЗСУ та посіяти паніку серед цивільних, звернули увагу іноземні журналісти.

Але це не єдина причина, чому РФ поширила жорстоке відео страти. Публічно показані звірства також спрямовані на те, щоб залякати їхніх власних солдатів, щоб вони навіть не допускали думки про потрапляння в український полон, стверджуючи, що там нібито зроблять з ними те ж саме, що й на відео.

Потрібен прогрес ЗСУ на полі бою

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що президент Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів на цій стадії війни в Україні.

На його думку, саме прогрес України на полі бою, швидше за все, сформує перспективи дипломатії для припинення повномасштабної агресії армії РФ, заявив він.

– Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни, – переконаний директор ЦРУ.

Бернс наголосив на важливості подальшої військової та фінансової підтримки України з боку США й інших країн, зокрема, шляхом обміну розвідувальними даними.

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