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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Значна частина сфабрикована: Південна Корея про витік документів Пентагону

Пентагон
Фото: Depositphotos

“Значна частина” інформації в секретних документах США, яка потрапила в соціальні мережі, сфабрикована, заявили в адміністрації президента Південної Кореї.

– Щодо ймовірного прослуховування урядом США, міністри оборони двох країн погодилися, що “значна частина” документів була сфабрикована, – йдеться у заяві.

Водночас у Сеулі не уточнюють, чи вважають вони сфабрикованими лише ті документи, які стосуються Південної Кореї, чи весь витік.

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До речі, колишній командувач військ США у Європі Бен Годжес вважає дуже чутливими для американської сторони саме ті документи з витоку, які стосуються прослуховування розмов уряду Південної Кореї щодо боєприпасів для України.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що злиті документи Пентагону містять дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності хоча б тому, що втратила свою актуальність.

Джерело: Sky News
Війна в Україні, Документи, Південна Корея, Пентагон, США
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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