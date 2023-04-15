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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Герасимов і Патрушев хотіли “саботувати” вторгнення РФ для завершення війни – ЗМІ

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Німецьке видання Der Tagesspiegel із посиланням на так звані секретні документи американських військових з масштабного витоку стверджує, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нібито намагалися саботувати захоплення України на початку війни, щоб вона закінчилася 5 березня 2022 року.

Журналісти видання вирішили проаналізувати витік даних американської розвідки, що випливли на сайті Discord. Вони зосередилися на темі боротьби за владу в Кремлі та нібито диверсійних планах частини російського керівництва, зокрема, саботажу війни – на шкоду президенту РФ Володимиру Путіну.

Начебто в одному з документів розвідки США цитується “відоме українське джерело”, яке, у свою чергу, цитує російське джерело, що має доступ до Кремля. І українське джерело стверджує, що в лавах військового керівництва Москви була спроба саботувати війну РФ.

У повідомленні йдеться, що відповідальність за спробу саботажу несуть Микола Патрушев і Валерій Герасимов – секретар Ради безпеки і начальник Генерального штабу РФ, а нині головнокомандувач російськими військами в Україні.

У документі зазначають, що Росія планувала перекинути ресурси з Таганрога до окупованого Маріуполя та зосередити свою увагу на південному фронті.

Спроба саботажу з боку високопоставлених військових полягала в тому, щоби призвести до військової поразки. Путіна хотіли виставити в поганому світлі, щоб болюча поразка Росії призвела до закінчення війни.

У документі розвідки йдеться, що, згідно з планом диверсії, війна мала закінчитися до 5 березня 2022 року, коли Путін наче планував почати хіміотерапію.

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Джерело: Der Tagesspiegel

Війна в Україні, Війна на Донбасі, Документи, Маріуполь, Микола Патрушев, Москва, Україна-Росія
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